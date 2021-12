I Cantori della Bella Stella tengono in vita la magia del Natale

Claut, terra di tradizioni, continua a mantenere in vita un’usanza dalle radici secolari: quella dei Cantori della Bella Stella, che nei giorni subito successivi a Natale - e dunque, simbolicamente, alla nascita di Gesù bambino - si esibiscono nel Canto della Bella Stella, che annuncia l’arrivo dei Re Magi al seguito della Stella di Betlemme.

Nemmeno la pandemia è riuscita a fermare i Cantori, che tuttavia negli ultimi due anni hanno dovuto riorganizzare la propria esibizione: non potendosi più recare di casa in casa per allietare le singole famiglie, anche per quest’anno hanno organizzato delle date nei luoghi fulcro delle varie borgate clautane. Il gruppo di Claut è composto da una decina di individui, tra cui molti giovani desiderosi di portare avanti un’antica tradizione.

Si esibiranno il 27 dicembre presso la chiesetta di Cotron alle 20 e nella chiesetta di Cellino alle 20.30; il 30 dicembre a San Gottardo alle 20 e presso la fermata di Sorafin alle 20.30 e infine il 3 gennaio, prima a San Rocco (20) e poi alle scuole elementari (20.30). Il ricavato delle donazioni offerte ai Cantori verrà utilizzato, come d’abitudine, per lavori di manutenzione della locale parrocchia.