I concerti di Musica da Camera omaggiano Astor Piazzolla

Gli Incontri di Musica da Camera non possono esimersi da un omaggio al centenario della nascita di Astor Piazzolla. E come non farlo avendo tra i docenti il bandoneonista Marcelo Nisinman, uno dei pochissimi compositori a livello mondiale cui venga riconosciuto il merito di un’ulteriore evoluzione della grande tradizione del tango.

La sua fama è testimoniata anche dal credito che gli è stato accordato da un elenco di straordinari partner di fama planetaria, tra cui Gidon Kremer, Gary Burton, i fratelli Assad, Fernando Suarez Paz, Charles Dutoit assieme all'Orchestra di Filadelfia, per arrivare recentemente a Marta Argerich! Giovedì 12 agosto alle ore 21 presso il Teatro Comunale Adelaide Ristori di Cividale si svolgerà, infatti, il concerto Extasis – Piazzolla 100.

Il programma, oltre ad alcuni immancabili capolavori di Astor Piazzolla, presenterà musiche dello stesso Nisinman, composizioni che lasciano filtrare in filigrana la vicinanza dell'artista con il mondo culturale francese e che propongono e rappresentano sovente l’alienazione della formazione sudamericana in una città come Parigi, diventata sua patria d’adozione. Sul palco i suoi abituali partner, Daniel Rowland, Zoran Markovic e Alberto Mesirca, nonché Iakov Zats (viola), Zoran Markovic (contrabbasso) e Anna Fedorova (pianoforte).

Il biglietto d’ingresso costa 8 euro. La biglietteria è aperta presso il Teatro Comunale A. Ristori (prenotazioni e informazioni tel. 0432 731353) dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 ogni giorno. In caso di disponibilità di posti, i biglietti potranno essere acquistati presso le sedi dei concerti 30 minuti prima dell’inizio.

Verranno prese tutte le precauzioni anti-Covid previste dalla legge: accesso con green pass, uso obbligatorio delle mascherine, sanificazione degli spazi, distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, divieto assoluto di assembramento e conservazione dell’elenco dei partecipanti per i 15 giorni successivi.