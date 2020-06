I conservatori Tomadini e Tartini su Telefriuli

Ospiti su Telefriuli il Direttore del Conservatorio di Udine Maestro Virginio Zoccatelli e il Direttore del Conservatorio di Trieste Maestro Roberto Turrin, martedì 30 giugno alle ore 21.00, per uno speciale dedicato al Mittelfest condotto da Alessandra Salvatori. Saranno trasmesse immagini tratte dalle edizioni del 2018 e del 2019 del celebre festival di musica, danza, teatro e arti visive dai paesi della Mitteleuropa, con protagonisti gli studenti dei due conservatori regionali, i cui concerti saranno commentati dai loro direttori. Sarà inoltre intervistato un rappresentante di Associazione Progetto Musica, realtà culturale e concertistica che nelle ultime due edizioni di Mittelfest ha condiviso con i due Conservatori palcoscenico e pubblico.

“Un altro momento importante di comunicazione e di diffusione della nostra prestigiosa attività di produzione”, commenta il direttore Virginio Zoccatelli.

“Ogni anno i nostri docenti e studenti sono impegnati in quasi cento concerti, molti dei quali si esprimono nel nostro territorio. Ma in questi ultimi anni abbiamo anche portato la nostra musica e le nostre tradizioni culturali lontano, in Europa e oltre i suoi confini.” Il Tomadini e il Tartini saranno inoltre quest’anno nuovamente insieme al Mittelfest 2020 in un concerto programmato il giorno 13 settembre a Cividale del Friuli.