I Cori del Fvg live sul Web

Il movimento corale internazionale ha colto da subito l’unica opportunità di “sopravvivenza” durante il periodo di chiusura, portando sul web le voci di migliaia di cantori, organizzati in esibizioni virtuali e altre iniziative indirizzate al mantenimento dei contatti non soltanto con i propri coristi, ma per offrire anche all’esterno momenti di vicinanza e svago. Anche il Friuli Venezia Giulia ha risposto attivando sul web una nuova modalità per “fare coro”.

Si va dalle prove a distanza alle clip con consigli utili per i coristi (dall’abbigliamento allo stress da concerto), fino al canto vero e proprio. Sarà proprio questa attività il tema della nuova puntata di Choralia on air, trasmissione radiofonica che con la chiusura temporanea degli studi di Radio Fragola un mese fa è stata portata avanti autonomamente dall’Usci Friuli Venezia Giulia direttamente in podcast sul sito www.uscifvg.it.

Ogni sabato dalle 11 in poi sono state sempre disponibili puntate con nuovi contenuti, preparate da casa dai redattori e dai collaboratori della trasmissione. Sabato 18 aprile andranno in onda le voci e le esperienze di alcuni dei gruppi attivi sul web: i cori Vikra, Midway, Polivoice, Vocal Cocktail, Bachmann, Bodeča Neža rappresenteranno idealmente l'intera regione, che continua a cantare anche dalle pagine web e facebook dell'Usci, che a breve inizierà a pubblicare i video prodotti e diffusi dai cori associati. Alcuni dei video regionali sono disponibili anche nella playlist nazionale Rewind della federazione italiana dei cori Feniarco, che riunisce i cori virtuali provenienti da tutta Italia.