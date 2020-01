I dischi in vinile superano anche i cd

Edizione numero 30, sabato 25 e domenica 26 alla Fiera di Pordenone, per la Mostra-mercato del disco: una delle più importanti in Italia per affluenza e numero di espositori. Per trovare, scambiare o anche solo ammirare i pezzi migliori (vinili, cassette magnetiche, gadget, memorabilia, libri e riviste legate al mondo della musica), alla Fiera del disco si radunano i più grandi estimatori italiani e diversi espositori stranieri: oltre 100 da tutta Europa in rappresentanza di un settore, quello collezionistico, che nonostante la rivoluzione digitale e l’immaterialità sta conoscendo il suo momento migliore. Soprattutto grazie al ritorno del disco in vinile, le cui vendite complessive, lo scorso anno, avrebbero superato quelle del cd.