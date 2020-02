I fantastici sketch di Lillo e Greg

Nuovo sfavillante varietà firmato Lillo e Greg, che ripropone i cavalli di battaglia della famosa coppia comica, questa volta tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello colto e sagace dei programmi per radio e tv. Gagmen, i fantastici sketch, giovedì 13 al Comunale di Cormons, propone la forma più basica e diretta della comicità di Lillo e Greg: gli sketch, l’essenza più pura del divertimento, depurati da qualsiasi orpello narrativo in una rivisitazione personale e attuale che è anche una lettura della realtà colta e intramontabile.