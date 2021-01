I festival funzionano quando fanno sinergia e leggono il presente

Resilienza, innovazione e sinergia sono state le parole d’ordine che hanno permesso a un intero settore già alle soglie della crisi di resistere grazie anche al sostegno dei ‘mecenati’, pubblico compreso. Unire le forze è una delle soluzioni per leggere meglio il presente e garantire qualità anche in tempi duri. E’ per questo che due istituzioni di riferimento, Fondazione Friuli e Fondazione Pordenonelegge, hanno stretto un accordo triennale di partnership dedicato alla diffusione della cultura e alla promozione del territorio, che permetterà l’ideazione e l’organizzazione di iniziative comuni anche al di fuori degli appuntanti tradizionali.

Quelli come pordenonelegge, che pur in versione ridotta ha garantito l’edizione 2020, come avvenuto per altre rassegne: Friuli storia, Identitas, èStoria in versione ‘Controvirus’, Le Voci dell’inchiesta e il Premio Hemingway, dirottati online.

Alcuni sono stati più fortunati, indovinando il periodo giusto, da Maravee a Stazione di Topolò, Leali delle notizie e Geografie. Solo online rassegne artistiche come Zeropixel e Palinsesti. E pure Dedica, spostata a settembre anche nel 2021, mentre vicino/lontano è riuscito pure a raddoppiare, con una prima parte in streaming e una seconda in presenza, compreso il Premio Terzani.

Se le grandi mostre han dovuto perlopiù dare forfait – con l’eccezione della rassegna di Illegio -, a chiudere con un bilancio positivo è stato anche il rinnovato Mittelfest, che a settembre ha chiuso il triennio della direzione artistica precedente con un’edizione premiata dai numeri. E ha già messo in cantiere il futuro, con una nuova formula per tutto l’anno (MittelfestLand) per promuovere il territorio e una maggior sinergia ‘made in Friuli’, a partire da quella con la Fondazione Claricini Dornpacher, che ha già in serbo novità per l’anno nuovo.