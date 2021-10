I film della Mostra del Cinema di Venezia a Cinemazero

Torna a Cinemazero l’appuntamento con “Le Giornate della Mostra. I film della settimana internazionale della critica” - sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia, che dal 1984 seleziona opere prime di registi emergenti poi affermatisi nel panorama cinematografico internazionale – con due speciali eventi a ingresso gratuito (prenotazione consigliata scrivendo a eventi.cinemazero@gmail.com) martedì 12 e martedì 19 ottobre 2021.



Primo appuntamento domani alle 21.00 con il corto di Isabella Torre 'Luna Piena'. Un avvenimento improvviso e inspiegabile interrompe un’intervista che una troupe televisiva sta facendo a Lina, una famosa attrice cinematografica in una villa in Calabria. Risvegliatasi dopo un breve sonno durante una pausa, Lina scopre di essere rimasta sola. La troupe e scomparsa, l’acqua della piscina è ora coperta da uno strato di melma, come se contaminata. Il mondo sembra essersi svuotato. Rimane solo un piccolo gregge di capre che vaga per una spiaggia deserta sotto la luce della luna piena.



A seguire il film 'di. Dopo anni passati a prendersi cura del padre, Catherine si sente soffocata dalla distanza tra i suoi sentimenti e la vita reale. Fugge in Brasile, sperando di ricongiungersi con sua sorella. Finalmente libera, ma ancora incapace di superare la sua ansia, si imbatte in un'improbabile relazione con un attraente giovane. Gil le offre una seconda possibilità di vivere ciò che avrebbe potuto vivere se le cose fossero andate diversamente. Determinata a ricominciare, Catherine deve decidere se portare la sua rinascita fino alla sua violenta e inevitabile conclusione.“Le Giornate della Mostra. I film della settimana internazionale della critica”, iniziativa realizzata dalla Fice Tre Venezie In collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Sncci Triveneto, l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, con il contributo di Istituto Luce Cinecittà e con il contributo e il patrocinio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto della Provincia autonoma di Trento, e della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.