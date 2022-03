I film premio Oscar tornano in sala al Visionario e al Centrale

Lasciata alle spalle la cerimonia di consegna dei Premi Oscar, che la notte tra il 27 e il 28 marzo ha premiato, tra gli altri, 'Drive My Car', pellicola distibuita in Italia dalla friulana Tucker Film, è tempo di rivedere al cinema le pellicole protagoniste dell'edizione 2022 degli Oscar.



Al Visionario di Udine, da lunedì 28 marzo, sarà possibile rivedere sul grande schermo il superfavorito 'Il potere del cane' che si è aggiudicato una statuetta per la migliore regia di Jane Campion (già vincitore del Leone d’argento a Venezia, di 3 Golden Globes e candidato a ben 11 statuette) e Drive My Car del giapponese Hamaguchi Ryusuke, Miglior film straniero, distribuito in Italia dalla friulana Tucker.



Nelle sale del Visionario e del cinema Centrale è possibile vedere anche Spencer, con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, Licorice Pizza, coming of age firmato da Paul Thomas Anderson, nonché il biografico Belfast vincitore di una statuetta come Migliore sceneggiatura originale di Kenneth Branagh.