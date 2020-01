I Freevoices all’auditorium di Povoletto

Su iniziativa e organizzazione del Gruppo Luci di Povoletto, i Freevoices, con il loro spettacolo ‘Magic XMas’, faranno tappa sabato 11 gennaio alle 20.30 all’Auditorium Comunale di Povoletto dopo il “tutto esaurito” delle date fissate per l’inverno 2019.

I Freevoices sono trentadue tra ragazze e ragazzi cresciuti e formati nel territorio della nostra regione, che portano il loro talento e la loro energia in tournée, in Italia e all’estero. Con l’accompagnamento dei violinisti Lucio Degani e Antonella Deferenza, saranno diretti dalla maestra Manuela Marussi, che ha fatto nascere e crescere il gruppo musicale dai tempi dei banchi di scuola.

Il ricavato della serata sarà interamente destinato a Progetto Autismo Fvg Onlus. Secondo la visione del presidente Adriano Luci, l’impresa, le persone, il territorio e la crescita sociale sono, infatti, tutti elementi tra loro connessi. “Le nostre realtà aziendali vivono in seno alla comunità; per questo motivo abbiamo fortemente voluto organizzare questa serata speciale, con l’augurio di un buon anno nuovo e di condividere il valore che il lavoro di tutti noi crea, ogni giorno”.

Il desiderio di organizzare questo evento nasce dalla visione del lavoro e dell’impegno che il Gruppo Luci trasmette da oltre quarant’anni. “Facciamo parte di un sistema capace, una rete di persone che risponde con sensibilità e attenzione alle occasioni di incontro e di scelta. Vogliamo festeggiare insieme a collaboratori, famiglie e comunità per celebrare l’anno nuovo ed il valore del lavoro, anche e soprattutto come crescita sociale. Attraverso il lavoro e l’impegno cresce tutta la comunità, e così è possibile raggiungere il benessere del territorio in tutti i suoi aspetti: non solo economico ma anche solidale, culturale, ambientale, umano ed attento alla sostenibilità”.

Un “fare impresa” nel vero senso della parola. Creare valore condiviso, insieme con le persone del territorio, in un contesto favorevole allo sviluppo.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Povoletto in collaborazione con l’Associazione Culturale Incanto e CiviBank.