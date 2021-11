I Freevoices celebrano il centenario della Società Canottieri Timavo

Sarà il gruppo vocale Freevoices ad animare, giovedì 18 novembre presso il Teatro Comunale di Monfalcone, la Serata di Gala in programma, con inizio alle ore 20.30, per il Centenario della Società Canottieri Timavo A.S.D. La serata, che si svolge con il patrocinio del Comune di Monfalcone, è l’evento conclusivo di una giornata dedicata ai festeggiamenti per l’importante traguardo raggiunto e si aprirà con un breve excursus di parole e immagini dedicato a tutte le tappe storiche del sodalizio fin dagli anni della fondazione.



L’evento - che vedrà presenti, oltre al presidente della S.C. Timavo A.S.D. Vincenzo Sansone, il Presidente Nazionale della FIC il pluripremiato olimpionico Giuseppe Abbagnale e il Presidente nazionale della FICK Luciano Bonfiglio – sarà anche occasione per la presentazione del volume “Tra Carso e Mare. Cent’anni in bianco e blu” dello scrittore Franco Stener. Seguirà quindi il Concerto del gruppo isontino diretto da Manuela Marussi che presenterà al pubblico una raccolta dei brani più conosciuti del proprio repertorio.



Premio Maria Carta 2017, il complesso vocale giovanile Freevoices, protagonista del recente documentario di RAI2 su Il Milite Ignoto, svolge un’intensa attività concertistica con spettacoli a tema dedicati tanto alla musica popolare e alla canzone italiana (nota è la sua silloge di canti della Prima Guerra Mondiale) quanto al genere pop jazz e musical interpretato nello stile dello “show choir”. Al pianoforte il Maestro Gianni Del Zotto arrangiatore delle musiche, alle percussioni Francesco Pandolfo, al basso elettrico Alessandro Toneguzzo, alle chitarre Alberto Corredig al flauto Silvia De Savorgnani.Per info e prenotazioni mail biglietteria.teatro@comune.monfalcone.go.it - tel 0481-49664. In base alle norme vigenti l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde “Green Pass”.