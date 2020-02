Reduci dal grande successo di pubblico del loro tour natalizio, i Freevoices tornano in concerto questa domenica 16 febbraio, alle ore 17.30, presso la Chiesa dei Ss.Martiri di San Canzian d’Isonzo. Il concerto promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la locale parrocchia e la Società Friulana di Archeologia, si inserisce nelle manifestazioni conclusive per i 1200 anni del primo documento che nomina la località di San Canzian d’Isonzo Vicus Sanctorum Cantianorum.



Proprio tale ricorrenza e la particolarità dell’evento, legato alla storia del martirio dei Santi Canziani, hanno portato il gruppo diretto da Manuela Marussi a immaginare un percorso in musica gesti e parole improntato sui temi della fede, della libertà, della pace, dell’amore per l’altro e del rispetto per la natura. Un percorso, dunque, di riflessione che i Freevoices (Voci Libere) non mancheranno di interpretare con il loro stile consueto che li porta a spaziare dal mottetto cinquecentesco, allo spiritual , al gospel, al canto popolare: canzoni in lingue diverse ma tutte capaci di proiettare la memoria del passato nel presente di oggi offrendo un senso e una direzione al cammino di domani.



Nel concerto i Freevoices saranno accompagnati da Gianni del Zotto ( pianoforte e arrangiamenti) Francesco Pandolfo (percussioni), Alessandro Toneguzzo (basso), Matteo Bucciol (chitarre) e Silvia de Savorgnani (flauto). Ingresso libero.