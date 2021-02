I friulani Alex Sebastianutto e Simone Movio protagonisti dell’International Mac Academy

Saranno friulani Alex Sebastianutto (saxofonista) e Simone Movio (compositore) i protagonisti della video intervista inserita nella rubrica “The Taste of Innovation” dell’International Mac Academy, iniziativa a cura del MAC Saxophone Quartet (Stefano Pecci, Luis Lanzarini, Alex Sebastianutto, Valentino Funaro) che da febbraio a luglio coinvolgerà personalità di spicco del mondo musicale provenienti da Italia, Francia, Stati Uniti, Russia e Australia.



Lunedì 22 febbraio sulla pagina facebook del MAC Saxophone Quartet il saxofonista Alex Sebastianutto intervisterà il compositore Simone Movio, che formatosi nella classe di composizione di Renato Miani, prosegue i suoi studi a Graz con Beat Furrer, e poi a Parigi presso l’IRCAM. Grazie al suo talento vince numerosi concorsi e riceve importantissimi riconoscimenti. Le sue composizioni sono state eseguite su palcoscenici di tutto il mondo e parte di esse sono state raccolte in due CD: “Tuniche” e “Libro di terra e d’incanti”. Le sue opere, nonostante possano risultare non facili all’ascolto, sono piene di una spiritualità così profonda da renderle “ipnotiche”, piene di un’intensità da cui è impossibile non essere travolti.



Una delle sue opere “Zahir V”, per quartetto di saxofoni, è dedicato proprio a Alex Sebastianutto e al MAC Saxophone Quartet, opera pubblicatoanell’omonimo Cd, ed eseguita in diverse parti del mondo.L’intervista è stata realizzata presso il Teatro Luigi Bon di Colugna.LInternational MAC Academy è possibile grazie un’importante rete di partner (D’Addarío Woodwinds, Herni Selmer Paris, Associazione Mozart Italia, Fondazione Luigi Bon e SimulArte), al sostegno di sponsor privati (Baron Serramenti e MPM srl) e alla disponibilità degli artisti, la fruizione di questi contenuti dall’alto livello culturale e didattico sarà completamente gratuita. Infatti i nuovi video saranno resi disponibili ogni settimana sulla pagina Facebook dell’ensemble e rimarranno sempre a disposizione del pubblico.Tra gli artisti che protagonisti delle prossime puntate annoveriamo, solo per citarne alcuni, Mario Brunello, Christian Lauba, Lamberto Lugli e Dana Booher, etcAl termine del palinsesto dell’International MAC Academy in programma la nona edizione del Pontebba Saxophone Festival (22, 23, 24, 25 luglio 2021): quattro giorni dedicati al perfezionamento musicale e allo spettacolo dal vivo – in presenza – con ospiti da Italia, Francia, Inghilterra, Taiwan e Australia.