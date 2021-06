I grandi musical in scena al Rossetti

Una strepitosa settimana dedicata al musical: il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia si avvia alla conclusione della programmazione al Politeama Rossetti assicurando uno spazio davvero speciale al mondo del teatro musicale, ai suoi brani più famosi e amati eseguiti da artisti italiani e internazionali di grande prestigio.



Si parte martedì 29 giugno con “The Piano Man - Musical, Pop Classics & More” il concerto di Thomas Borchert, la massima star del mondo teatrale tedesco, un artista dal repertorio sterminato e dalla grande versatilità.



Venerdì 2 e sabato 3 luglio Giò Di Tonno, Graziano Galatone e Vittorio Matteucci - protagonisti storici di "Notre Dame de Paris” - si esibiranno in “MusicAll” concerto che raccoglie il meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi e che si avvale dell’eccellente apporto musicale dei ventisei elementi dell’orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso.



: il Politeama ospita “” lo show-concerto che ripercorre - in un’atmosfera festosa - la storia del grande musical americano. I protagonisti sono alcuni tra i maggiori solisti e performer italiani di Musical Theater, accompagnati per l'occasione da una notevole band e dal coro Note Innate diretto da Alex Negro.Sul palco rivivono le arie e le scene di “e tanti altri.Una celebrazione del Musical in lingua originale, suonato e cantato rigorosamente dal vivo e raccontato in italiano da un presentatore brillante come Umberto Scida che racconta aneddoti, curiosità e retroscena sui Musical che hanno fatto la storia.che riporterà il pubblico del Rossetti al più classico repertorio d’operetta con “” interpretato dai solisti del Teatro dell’Operetta di Budapest.Le prenotazioni da parte dei titolari di abbonamenti "stelle" dovranno essere effettuate entro mercoledì 30 giugno. La prevendita è in corso per tutti gli spettacoli.Ricordiamo che la capienza delle sale è ridotta per il contingentamento: per informazioni sulla disponibilità di posti e altre eventuali esigenze, invitiamo a contattare la biglietteria telefonicamente, allo 040.3593511.