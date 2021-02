I Jalisse omaggiano Sanremo

Febbraio è per tradizione il mese del Festival di Sanremo, tranne come noto quest'anno per motivi sanitari: i Jalisse, vincitori dell'edizione 1997 con la hit Fiumi di Parole, ne omaggiano la storia sulla propria pagina Facebook ogni giovedì alle 21 supportati dalla cooperativa del settore dello spettacolo Esibirsi di Morsano al Tagliamento (aderente a Confcooperative Pordenone) che, forte dei suoi oltre 4.300 artisti iscritti, ha attivato un casting per far partecipare i propri talenti al programma (info e candidature si raccolgono su https://esibirsi.it/casting-casa-jalisse/).



Per tutto il mese di febbraio, ogni giovedì alle 21.00, sulla pagina Facebook Ufficiale dei Jalisse, andrà in onda “Sanremo a Casa Jalisse”, un format dedicato alle più belle canzoni di tutti i tempi del festival omonimo.



Nel programma, condotto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte Jalisse, già vincitori del Festival di Sanremo nel 1997 con “Fiumi di parole”, si alterneranno artisti noti ed emergenti in un programma di intrattenimento imperniato sulla famosa kermesse.



“Sanremo a Casa Jalisse” è anche una occasione per dare visibilità ad artisti emergenti e dare spazio a realtà interessanti della rete, come Teen Social Radio, la web radio ideata da ragazzi di età tra i 12 e i 14 anni, dove raccontano il loro rapporto con i social e la Dad.Non mancano ovviamente addetti ai lavori e artisti noti provenienti dall’accademia Village Music Academy e da programmi Tv come All Togheter Now, Prodigi e The Voice Senior, l'autore Paolo Audino (che ha firmato successi storici di Minghi e Mina/Celentano), la rubrica TutelArte curata da Italo Mastrolia, Mariano ed Elda, big della canzone come Bobby Solo e tanti altri.Partners Ufficiale della trasmissione è la Cooperativa Esibirsi che, forte dei suoi oltre 4.300 artisti iscritti, ha attivato un casting per far partecipare i propri talenti al programma.La partecipazione è gratuita. Info e candidature si raccolgono su https://esibirsi.it/casting-casa-jalisse/

Pagine della diretta Facebook: