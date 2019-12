I La crus a Pordenone

A venti anni dalla prima rappresentazione, torna in scena lo spettacolo simbolo dell’approccio artistico/avanguardista dei La Crus, Mentre le ombre si allungano, capostipite delle performance multidisciplinari di quella stagione rivoluzionaria che fu il rock italiano Anni ’90. Non una reunion, quella al Capitol di Pordenone venerdì 6 con Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti in un’inedita versione a due voci e suoni, ma la riproposizione di uno spettacolo che ha fatto scuola e aperto scenari nuovi.