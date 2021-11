I Longobardi al RushDoc international documentary di Los Angeles

L’associazione Invicti Lupi annuncia che il docufilm "Langobardi-Alboino e Romans" è stato selezionato per la fase finale della sesta edizione del "RushDoc international documentary film festival" che si svolgerà a Los Angeles negli Stati Uniti dal 26 al 27 novembre 2021.



Un'ulteriore importante riconoscimento al valore e all'innovazione portata dal docufilm, stavolta a livello internazionale. Dopo le prime selezioni conseguite ai due importanti festival italiani - "Archeofilm festival di Firenze" e "Ram film festival Rovereto" - ora Invicti Lupi porta la storia longobarda e la storia del nostro territorio regionale, del Friuli Venezia Giulia, direttamente oltreoceano agli occhi di un nuovo pubblico.



Sarà possibile assistere al festival tramite biglietti e registrazione a questo link: https://www.moviescreenpro.com/events/rushdoc-festival-the-6th-edition



Per sostenere e supportare il docufilm per il premio "Fan award winner" è possibile votare su facebook a questo link https://www.facebook.com/groups/indieforyou/posts/953014275566867/ e su instagram sulla pagina “moviescreenpro”.