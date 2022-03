I Magazzino Commerciale a Friday Music Live

Continua l’intrattenimento musicale al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse con le migliori band del territorio: ogni venerdì dalle 19.30 alle 21.30 la cena e l'aperitivo alla Food Court hanno una nota in più!



Venerdì 18 marzo a partire dalle 19.30 appuntamento con Magazzino Commerciale, storico gruppo triestino che propone cover riarrangiate in chiave rock, pop, funky e soul. Un medley di canzoni dagli anni ’70 a oggi che comprende, tra gli altri, Michael Jackson, Whitney Houston, Bruno Mars, Justin Timberlake e Robbie Williams.



La band, nata a Trieste nel 1999, vanta attività nazionale e internazionale. Il gruppo è composto dal chitarrista e fondatore Stefano Marchesini (che con la SIP Band ha suonato con Maurizio Solieri, Arthur Miles, James Thompson, Kelly Joice , Dennis Fantina e Jerry Calà), dal tastierista Lorenzo Visintin, dal batterista e percussionista Paolo Marchesich (già noto come membro dei Sinestesia), dal bassista Ivan de Leo (già presente nella scena triestina con il gruppo Flop), e dalla cantante Elisa Ritossa (parte di Pinkover, Musical le radici di Elvis e Dennis Fantina band). Numerose anche le guest star che hanno accompagnato la band in questi anni.



Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per consumare al tavolo nei ristoranti, bar e aree relax interne è necessario essere in possesso del Green Pass “rafforzato”, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per muoversi negli spazi del Meeting Place è inoltre necessario indossare la mascherina FFP2.