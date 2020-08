I Musici di Francesco Guccini, la storia della musica italiana in Castello a Udine

Dopo il grande avvio con il bellissimo concerto di Massimo Ranieri, tornano gli appuntamenti di Udine Vola, contenitore di concerti e eventi nel bellissimo scenario del Castello di Udine, giunto alla 6° edizione. Domani, martedì 4 agosto, protagonista sul palco sarà la storia del miglior cantautorato italiano, con il concerto de I Musici di Francesco Guccini. Una band di super musicisti interpreterà tutti i grandi successi del maestro Guccini, portandone avanti il messaggio e l’arte, dopo il ritiro dello stesso dalle scene live e proprio nell’anno del suo 80° compleanno. I biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche domani, nella biglietteria di Piazza Libertà dalle 18.30. Le porte al pubblico apriranno alle 19.30 mentre lo spettacolo avrà inizio alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .



I Musici di Francesco Guccini sono una band composta dagli artisti che hanno accompagnato e collaborato con Francesco Guccini nel corso della sua lunga carriera artistica. La band è composta da: Juan Carlos Biondini, in arte Flaco (voce), chitarrista che ha affiancato Guccini sin dal 1976; Vince Tempera (pianoforte), che nel 1967 ha arrangiato per il cantautore l’album “L’isola non trovata”; Pierluigi Mingotti (basso), che collabora con l’artista dal 2001; Antonio Marangolo (percussioni, sax e tastiere), il quale accompagna il cantante in studio e sul palco dal 1983. Come noto, Guccini non ha più intenzione di fare concerti e calcare i palcoscenici; saranno quindi i suoi Musici ad eseguire i grandi successi ed i brani che lo hanno reso famoso in tutta Italia, continuando ad emozionare il pubblico riproponendo le canzoni del poeta: “Il vecchio e il bambino”, “La locomotiva”, “Autogrill”, “L‘Avvelenata”, “Auschwitz”, “Dio è morto”, fino ad arrivare a brani come “Noi non ci saremo”, “Canzone per un‘amica”, “Vedi cara” e “Cyrano”. Durante lo spettacolo i musicisti diletteranno gli ascoltatori con aneddoti sulle esperienze e sui tanti momenti vissuti insieme al fianco di Guccini.



Udine Vola è organizzata Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. Tutti gli eventi della rassegna sono inseriti nei calendari di Udine Estate 2020 e Udine Sotto le Stelle.Fra i prossimi concerti e spettacoli in Castello ricordiamo quelli di Peppino Di Capri (8 agosto), Francesca Michielin (10 agosto), Pink Sonic (19 agosto), Arturo racconta Brachetti (22 agosto), Morgan e #Voltalacarta (27 agosto), Marlene Kuntz (28 agosto) e Marco Masini (29 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .