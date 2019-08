I New Virtuosi in concerto a Udine

Martedì 13 agosto alle 21 nella Chiesa di San Cristoforo a Udine (via Caiselli) si terrà il concerto dei talentuosi violinisti del New Virtuosi International Mastercourse. La serata - a ingresso libero - è inserita in “Note di Spezie. Tutti i sapori della musica” la stagione artistico/musicale realizzata dall'Icma - International Community Music Academy – la scuola di musica del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino - sotto la direzione artistica di Chiara Vidoni. Il progetto gode del contributo della Regione. L’agenda dei loro concerti prosegue venerdì 16 agosto alle 21 nella Chiesa di San Giacomo Maggiore a Campolonghetto (frazione di Bagnaria Arsa).

I New Virtuosi sono un gruppo di circa 20-25 giovani musicisti tra i 14 e i 19 anni, provenienti da tutto il mondo (Cina, Francia, Israele, Italia, Giappone, Regno Unito, Russia, Sud Corea, Singapore, Taiwan e Turchia) che partecipano a un corso di alto perfezionamento per violino promosso dall'omonima associazione londinese, fondata con lo scopo di coltivare una nuova generazione di giovani violinisti di talento e diretta da Ani Schnarch, docente al Royal College of Music di Londra. Il corso, ospitato al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino, ha tra i docenti violinisti di fama internazionale quali Felix Andrievsky, Itzhak Rashkovsky, entrambi del Royal College of Music di Londra e l'americano Cyrus Forough, professore di violino alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh.

Le esibizioni dei giovani archetti sono diventate un momento atteso sia dai musicisti sia dal numeroso pubblico che li ha seguiti e apprezzati nelle passate edizioni. Il programma della serata vedrà proporre pagine tratte dal repertorio virtuosistico per violino. La chiusura sarà affidata, come consuetudine, al “New Virtuosi Ensemble”, una fila di oltre 20 violini alle prese con brani di sicuro impatto sonoro.

Per informazioni: tel. 040-3739280 (ore 09.00-12-00) o icma@uwcad.it