I Papu contro le nuove povertà in Carnia

Gli ospiti attesi dello spettacolo solidale contro le nuove povertà in Carnia, organizzato per il nono anno consecutivo dal Lions Club e dal Rotary Club di Tolmezzo, con il supporto dell’Ente Regionale Teatrale e il patrocinio del Comune di Tolmezzo, sono nientemeno che I Papu. L’irresistibile coppia comica friulana, alias Andrea Appi e Ramiro Besa, proporranno un avvincete spettacolo sabato 23 novembre al Teatro Candoni di Tolmezzo con inizio alle ore 20.45 dal titolo “A che punto è la rotta?” I biglietti, i cui ricavati saranno interamente devoluti, convertiti in beni primari e di prima necessità, distribuiti alle persone e alle famiglie bisognose della Carnia, grazie all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 dell’Alto Friuli, alla Caritas, alla Croce Rossa e all’Associazione San Vincenzo, enti da sempre sostenitori dell’iniziativa, si possono acquistare al prezzo unico di dieci euro presso l’edicola “Il Fiammifero” in via Matteotti 2 e al “Punto di Nello” in via Grialba 7 a Tolmezzo, realtà commerciali anch’esse da sempre sensibili alla causa.

Risate e solidarietà, per donare con il sorriso la speranza, come recita il motto di questa seguita iniziativa: “prendere coscienza delle nuove povertà, significa trovare il modo per aiutare i bisognosi”. Dalla nascita di questo format ad oggi sono stati raccolti circa 35 mila euro, investiti in azioni concrete di beneficenza che hanno prodotto i loro utili effetti, tanto in ambito economico quanto sociale.

Un duo amatissimo I Papu, che mancava da tanti anni in alta montagna e che ha deciso di festeggiare i suoi trent’anni di brillante carriera proprio a Tolmezzo, in nome della solidarietà. I biglietti, fino ad esaurimento posti, si possono acquistare anche il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 19.30 presso la biglietteria del teatro Candoni. I due comici friulani Andrea Appi e Ramiro Besa, noti per la loro contagiosa simpatia e per calcare i palcoscenici di cabaret più prestigiosi d’Italia, tra cui “Zelig”, “Quelli che il calcio”, “Le Iene”, “Colorado Café live”, portano a Tolmezzo per la prima volta l’originale spettacolo “A che punto è la rotta?”, uno show altamente comico ambientato in una speciale pausa-caffè di riflessione, tra il bilancio consuntivo e quello preventivo della nostra vita. Uno spettacolo strappa risate, in grado al tempo stesso di fare riflettere e agire in nome della solidarietà, per una serata benefica in compagnia di uno dei gruppi comici più amati del Nord Est. Per info: gpmcarnia@gmail.com.