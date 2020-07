Il 1° maggio 2019 dovevano festeggiare il trentennale dal primo sketch, ma se ne sono dimenticati. “Non abbiamo fatto 30, faremo 31”, avevano promesso, invece poi ci si è messa la pandemia, che ha obbligato I Papu, la coppia comica pordenonese, a cimentarsi in tante cose diverse e nuove, dal digital talk agli “sproloqui ai tempi della quarantena” sui social. Mancava il rapporto diretto col pubblico: appena è stato possibile, Andrea Appi e Ramiro Besa hanno voluto esagerare, offrendo una maratona di 20 giorni di spettacoli sotto casa, nel Parco del Museo archeologico del Castello di Torre. Tante proposte diverse, una ogni 4-5 giorni, con titoli quasi ‘inediti’.

“L’idea del teatro a ‘km zero’ è di dieci anni fa – spiega Andrea Appi – Siamo partiti nel 2010 con 7-10 giorni di spettacoli, ma per il ‘quarto di secolo’ abbiamo fatto un mese intero. Quest’anno era l’unica soluzione logisticamente sostenibile per un pubblico che ci segue con affetto: un bel posto, palco grande, sedie distanziate…”.



““In Oetzi, Ötzi, Utzi o qualcosa di Similaun abbiamo parlato di mummie. Anche in Tutanpapu: affrontiamo storia e miti in maniera un po’ leggera, con serietà, alla nostra maniera. Una specie di conferenza che diventa spettacolo per dimostrare che si può ridere e imparare di tutto. Se lo abbiamo fatto noi…”.“Ora parliamo dei templari…” “No, niente cavolate misticoesoteriche. Noi ci affidiamo ad archeologi veri, non a maghi: tutto è detto in maniera giusta. Alcuni spettacoli sono stati realizzati su commissione, come I penultimi: la richiesta è venuta dal Comune di Prata, dove c’è un piccolo museo della miniera, che ricorda i ragazzi partiti per il Belgio negli anni ’50, che hanno consentito lo sviluppo della zona del mobile con le loro rimesse. E’ uno spettacolo senza paletti, divertente ed emozionante: ormai abbiamo capito che tra il tragico e il comico la distanza non è sempre definita”.“Niente balconi, tante piccole cose. Abbiamo fatto una serie di video per il Comune di Pordenone appena scattato il lockdown, per invitare la gente a non uscire di casa, anche se eravamo a un metro e spiegavano che è bellissimo muoversi dal bagno alla camera, alla cantina per ‘motivi di necessità’, ossia per il vino. Un’atmosfera strana”.“La realtà è sempre più perfida della fantasia. E’ stata una mazzata per tutti, e per noi attori anche di più. Sono stati mesi duri: il lockdown ha messo in luce la criticità del nostro lavoro e il fatto che la cultura rischia di essere inutile in una situazione in cui le priorità sono mangiare e tenere aperti i benzinai. Il nostro lavoro non è fondamentale, lo sappiamo, ma in quei giorni a casa, con la pancia piena, forse abbiamo capito un po’ meglio cos’è la vita”.“Certo: abbiamo scoperto un mondo nuovo, fatto di presentazione online che sembravano gli ologrammi di ‘Star Wars’! Siamo passati dal piccolo schermo… al piccolissimo, attrezzandoci con luci e fondali. Poi, siccome stavamo seduti, magari sotto avevamo le braghe corte”.