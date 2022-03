I Papu in scena al Bon di Colugna

Ultima possibilità per assistere al nuovo spettacolo dei Papu: Andrea Appi e Ramiro Besa concluderanno la loro tournée nel Circuito ERT al Teatro Luigi Bon di Colugna per la stagione della Fondazione Bon. Il duo pordenonese porterà in scena Tutti su per terra sabato 19 marzo alle 20.45. La regia dello spettacolo è firmata dai Papu mentre le musiche sono di Alberto Biasutti e le scenografie di Stefano Zullo e Maria Paola Di Francesco.



I Papu hanno trovato ispirazione per questo lavoro nell’enciclica Laudato si’, promulgata da Papa Francesco nel 2015 e con la quale il Pontefice ha provato a suonare un campanello d’allarme per aiutare l’umanità a comprendere la distruzione che l’uomo sta causando all’ambiente e ai suoi simili.



In Tutti su per terra i Papu si trovano catapultati in un futuro distopico in cui una politica dissennata ha portato il pianeta Terra alle soglie del tracollo. I due personaggi affrontano le domande chiave dell’esistenza – chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? - in modo completamente opposto: tanto diligente e razionale l’uno, quanto istintivo e disincantato l’altro. Alternando sconforto e speranza con tecnologia e misticismo si rendono conto che solo la terza domanda, “Dove andiamo?” rimane aperta, consentendo loro libertà d’azione e allo stesso tempo obbligandoli a una presa di responsabilità.



Informazioni e prevendite contattando la Fondazione Luigi Bon (0432 543049 | info@fondazionebon.com), info anche al sito ertfvg.it.