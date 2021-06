I Papu raccontano l’epopea dei minatori friulani in Belgio

Dopo la riapertura affidata all’Associazione Grado Teatro con I Mamuli del ’23, entra nel vivo la programmazione teatrale dell’Auditorium Biagio Marin di Grado promossa da amministrazione comunale e Circuito ERT. Venerdì 11 e sabato 12 giugno alle 20.15 sul palco del teatro gradese saliranno Andrea Appi e Ramiro Besa, in arte I Papu, per raccontare – ne I Penultimi – l’epopea dei minatori friulani in Belgio.

Commissionato dal Museo della Miniera di Prata di Pordenone, lo spettacolo prende spunto da tante storie vere di emigranti partiti subito dopo la seconda guerra mondiale per andare a lavorare nelle miniere del Belgio alla ricerca di un futuro migliore, visto che in Italia, in Friuli in particolare, un futuro non sembrava possibile. Senza abbandonare la cifra stilistica che li ha resi celebri in tutta Italia, i Papu in questo spettacolo affrontano l’attualissimo tema degli infortuni e le morti sul lavoro. Se fare un lavoro insicuro, malsano e massacrante come quello del minatore all’epoca significava anche rischiare la vita, oggi conoscere la vicenda delle miniere belghe serve ancora per riflettere sui rischi che tanti lavoratori – e la cronaca purtroppo ne dà conto con cadenza quotidiana – si assumono ogni giorno semplicemente per guadagnarsi il necessario per vivere.

Lo spettacolo verrà replicato martedì 22 e mercoledì 23 giugno all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli, mentre la stagione di Grado proseguirà sabato 19 e domenica 20 giugno con Da Balla a Dalla di e con Dario Ballantini, recupero della stagione 2019/2020 non andata in scena a causa della pandemia. Altri due appuntamenti sono programmati nelle settimane successive: Don Chisciotte, la tragicommedia dell’Arte venerdì 25 e sabato 26 giugno e In medio stat virus, show di Enrico Bertolino che sarà al Biagio Marin giovedì 15 e venerdì 16 luglio.

I protocolli anti-Covid prevedono la prenotazione obbligatoria del posto, la misurazione della temperatura all’ingresso del Teatro, l’utilizzo da parte del pubblico della mascherina chirurgica o della FFP2.

Tutte le informazioni relative alle singole piazze – disponibilità di posti, comunicazioni agli abbonati, prezzo dei biglietti – si possono trovare nella sezione Teatri del sito ERTFVG.IT.