I Pink Floyd in versione orchestrale

Al ‘Verdi’ di Maniago martedì 17 ritorna il capolavoro prog dei Pink Floyd in versione orchestrale. L’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis e i Pink Size, tribute band della formazione inglese, proporranno con il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell’Oste l’esecuzione dal vivo di Atom Heart Mother, un album che ha in sé tutti gli elementi musicali e culturali per rappresentare un preciso instante dell’arte popolare della fine degli Anni ‘60. L’iconico album, fra i più grandi successi della band inglese, racchiude musica per film, concreta e per azioni sceniche, registrazioni di atti quotidiani ed echi beatlesiani, e molto ha ricevuto dalle influenze musicali dei secoli precedenti. Gli arrangiamenti inediti, rielaborati in forme nuove e legate alla contemporaneità, sono frutto della direzione artistica di Marco Bianchi, della supervisione di Valter Sivilotti e della direzione musicale di Paolo Paroni.