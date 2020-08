I Pink Sonic in Castello a Udine

Una serata evento interamente dedicata alle sonorità, alle atmosfere e al mito dei Pink Floyd con il concerto dei Pink Sonic, fra i migliori tributi in Europa alla leggendaria band britannica, sul palco del Castello di Udine per un nuovo appuntamento del calendario della rassegna Udine Vola domani, mercoledì 19 agosto. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie di Piazza Libertà domani dalle 18.30. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio concerto previsto alle 21.20. Info e punti autorizzati su www.azalea.it. La rassegna “Udine Vola” è organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG e inclusa nel calendario eventi di Udine Estate e Udine Sotto le Stelle.



Il progetto Pink Sonic nasce nel 2011 per far rivivere le emozioni e l'energia dei concerti live dei Pink Floyd, restituendo le stesse emozioni e le stesse sonorità rock. A rendere unico lo show dei Pink Sonic è la direzione artistica perfetta, espressa nella scelta di musicisti di altissima tecnica, dalle sonorità e dalla scenografia assolutamente fedeli all'originale, per la direzione di “Francesco Pavananda”, cantante e chitarrista di caratura internazionale, essenza ed anima del progetto. La volontà di esprimere l'anima live di Gilmour e Rogers, con il loro sound rock, passionale e travolgente, allontana e distingue i Pink Sonic dalle altre band che omaggiano la band britannica, che viceversa mirano a riprodurre quasi fedelmente la produzione nello studio dei Floyd, ottenendone quindi emozioni puramente “discografiche” e scolastiche, senza quella passione ed energia che solo le esperienze dal vivo possono trasferire. Questo è Pink Sonic, un evento emozionante e tecnicamente perfetto.



Fra i prossimi eventi della rassegna Udine Vola troviamo Arturo racconta Brachetti (22 agosto), Morgan e #Voltalacarta (27 agosto), Marlene Kuntz (28 agosto) e Marco Masini (29 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .