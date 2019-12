I Playa Desnuda chiudono il 2019 con 'L’anno che verrà'

L’anno che sta arrivando porterà con sé tante novità. È con questa citazione che i Playa Desnuda si preparano a salutare un 2019 ricco di concerti e soddisfazioni per accogliere un 2020 di cambiamenti. Il gruppo ha annunciato di star lavorando a un progetto inedito che si preannuncia sorprendente. I Playa Desnuda vogliono salutare il 2019 con un nuovo video, il loro personale tributo a Lucio Dalla.

Da martedì 17 dicembre sarà infatti online, sul canale YouTube della band e dal 18 su tutte le piattaforme digitali, “L’anno che verrà” nella versione della Run It Session.

Sono state già fissate le date per i primi concerti primaverili ed estivi e presto sarà di nuovo anche il tempo per lo studio di registrazione, per riprendere il filo da dove i Playa lo hanno lasciato, ovvero dall’indimenticabile concerto al festival Blessound con Roy Paci in occasione del decennale dall’uscita di “Ready, Steady, Pops!”. Un concerto dove i Playa Desnuda hanno ricordato al loro affezionato pubblico, oltre che a loro stessi, di essere nati come band di che reinterpreta brani famosi. Ecco dunque che il filo conduttore è una “nuova” canzone con la loro firma, un tributo d’eccezione per salutare l’anno vecchio che sta finendo, e quello nuovo che sta per iniziare.



Il brano

Scritta e registrata nel 1978, la canzone uscì poi nel febbraio dell’anno successivo. Lucio Dalla scelse una forma originale per questo brano, a cui è affidata la speranza che i periodi un po’ scuri che gli italiani stavano vivendo fossero destinati a finire presto. Il cantautore bolognese scelse infatti una forma epistolare, una lettera destinata a un caro amico, in cui prima elenca i motivi di preoccupazione e poi quelli di speranza. Il vero cambiamento, però, Dalla lo svela solo all fine...



Il video

I Playa Desnuda si sono fatti riprendere dal regista Amedeo Nicodemo e hanno contemporaneamente suonato dal vivo durante la “Run It Session”, nel loft realizzato nella sede di Run It Agency a Lestizza, per poi effettuare la post produzione tra il Laak Studio di Jvan Moda (Ragogna) e lo studio Free Jam Recording Studios di Trieste di Daniele Dibiaggio, che ha anche mixato e masterizzato il brano.