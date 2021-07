I punk milanesi nati in Friuli verso ‘Sanremo Rock’

Vengono da Milano, ma due componenti su quattro sono friulani e pochi giorni fa hanno raggiunto un obiettivo importante: hanno superato le finali regionali per Sanremo Rock, che significa staccare il biglietto per il Teatro Ariston, dove i Crashing Waves andranno a suonare alle finali nazionali del contest. La band è nata due anni fa da un’idea del chitarrista Marco Zeni e del batterista Angelo Dossi, che hanno presto coinvolto il cantante Andrea Masci e la bassista Elena Gritti, entrambi di Tarcento. Partiti principalmente come cover band punk rock per suonare le proprie canzoni preferite, hanno subito sentito l’esigenza di produrre materiale proprio, sempre con le sonorità che hanno accompagnato la band sin dall’adolescenza. Non semplici musicisti, ma amici veri che si sono uniti per suonare assieme, i Crashing Waves si sono inseriti nell’onda che sta riportando sotto i riflettori il punk, specie per il pubblico più giovane, e puntano a un pubblico internazionale anche in virtù del loro mix tra malinconia e suoni spensierati.