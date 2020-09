Promuovere il jazz in tutte le sue forme e le contaminazioni tra le varie discipline, per “fare cultura” nel senso più alto del termine: questa la mission del Circolo Controtempo di Cormòns che organizza durante tutto l’anno manifestazioni culturali dal respiro nazionale e internazionale. In attesa dei prossimi festival autunnali, l’Associazione lancia i Quaderni Jazz: piccole grandi chicche da collezione, in cui scrittura, jazz e disegno s’incontrano, offrendo visibilità a giovani artisti del panorama jazzistico italiano. Non sono né racconti, né graphic novel, né semplici “consigli di ascolto” per appassionati di musica, sono un po’ tutt’e tre le cose, ma allo stesso tempo un unicum: i Quaderni Jazz, nati durante il lockdown, sono racconti brevi di scrittori di Jazz illustrati da affermati disegnatori, alla cui lettura viene consigliato l’ascolto di un brano di giovani jazzisti.



alle 18:30 con la presentazione del primo volume della collana:(quotidianità del jazz), scritto da, nota firma giornalistica del jazz italiano, illustrato dall’illustratore e fumettista; il brano consigliato èeseguito dal trio capitanato dal pianista. (posti limitati, prenotazione obbligatoria a ticket@controtempo.org).Il secondo volume sarà presentato(18:30, Auditorium PAFF Parco Galvani) all’interno diè il titolo del secondo quaderno scritto dal saggista e scrittore, illustrato dal disegnatore, grafico e autore satirico; la colonna sonora è del gruppoguidato dal chitarrista, bassista e compositore. Tutti e tre parteciperanno all’incontro moderato da(450 copie per volume) e disponibili all’acquisto presso il desk dei concerti organizzati da Controtempo;Appuntamento, quindi, sabato 12 settembre 2020, al PAFF al Parco Galvani, a Pordenone (18:30): presentazione di “Fiction (quotidianità del jazz)”; venerdì 18 settembre 2020, PAFF Parco Galvani di Pordenone (18:30): presentazione di “Digital divide”, all’interno di PordenoneleggeINFO: