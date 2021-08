I Solisti Veneti portano a Cervignano le Quattro Stagioni di Vivaldi

Evento di assoluto livello è quello in programma domani, mercoledì 18 agosto a Cervignano del Friuli, inserito nel calendario della 23° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Con inizio alle 21.00 sarà l’orchestra de I Solisti Veneti, fra gli ensemble cameristici italiani più conosciuti al mondo, a salire sul palco del Parco Europa Unita per presentare al pubblico il concerto dal titolo “Le Quattro Stagioni”.



I biglietti per l’evento, organizzato con il sostegno di Credifriuli e Fondazione Friuli, sono in vendita sulla piattaforma 2Tickets.it e lo saranno anche la sera del concerto alla biglietteria dalle ore 19.00. In caso di pioggia il concerto si terrà il giorno seguente, giovedì 19 agosto, sempre al Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli. Tutte le info e il calendario completo su www.neisuonideiluoghi.it .



L’orchestra de I Solisti Veneti, è stata fondata nel 1959 e sempre diretta, fino al 2018, dal Mo. Claudio Scimone. Dopo la sua scomparsa è stato nominato Direttore musicale il Mo. Giuliano Carella. L’Orchestra ha raggiunto rapidamente la vetta destando l’incondizionato entusiasmo di pubblico e di critica con più di 6.000 concerti in oltre 90 Paesi, la partecipazione ai massimi Festival Internazionali, una discografia di oltre 350 titoli in LP, CD e DVD, una ricca serie di attività culturali e promozionali e di edizioni musicali e storiche. I Solisti Veneti e Claudio Scimone hanno ottenuto i più alti riconoscimenti mondiali in campo musicale, dal Premio Grammy di Los Angeles a numerosi Grand Prix du disque dell’Académie Charles Cros di Parigi e quello dell’Académie du Disque Lyrique, numerosi Premi della Critica Dicografica in Italia e in altri Paesi.Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Spettacolo e con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.A. Vivaldi Sinfonia dall’Opera “Arsilda, Regina di Ponto”A. Vivaldi Concerto n. 5 in mi bem. magg. “La Tempesta di mare” per violino, archi e basso continuoA. Vivaldi Concerto in sol min. RV 531 per due violoncelli, archi e basso continuoA. Vivaldi Le Quattro Stagioni