I Sonetti di Dante a Grado

Ha accompagnato la nostra vita, il concetto stesso di religione, la bellezza dell’amore, la purezza della poesia: Dante Alighieri, il Sommo Poeta cui sarà reso omaggio giovedì’ 9 settembre con lo spettacolo inserito nelle manifestazioni celebrative promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione del settecentesimo anno dalla morte. Per la serata gradese sono stati scelti passi tratti dai “Sonetti” ovvero la produzione letteraria dedicata alla bellezza dell’amore puro che Dante dedicò all’amata Beatrice, ma tuttavia rivolti all’amore universale come del resto i sognatori dell’Ars Nova immaginavano come cura dell’anima.



Protagonisti della serata due fra le più importanti voci nel panorama italiano, Maria Francesca Arcidiacono donna colta e artista appassionata, e Mario Milosa commediografo e regista teatrale di spessore nazionale che si alterneranno nelle letture più preziose tratte dall’opera dantesca, inframezzate da interventi musicali del violoncellista veneziano Antonio Galligioni accompagnato al pianoforte da Achille Gallo. Il concetto di musica era per Dante la sonorità con cui il testo aderiva alla piacevolezza dell’ ascolto, alla proporzione delle frasi, lontano quindi dalla musica come oggi la conosciamo, ovvero fatta da note e strumenti musicali, tuttavia anche dopo settecento anni quelle frasi risultano assolutamente attuali da sposarsi perfettamente con brani musicali composti nei secoli successivi come sottolineature per l’opera letteraria che per sempre lo renderà immortale. Una serata quindi da non perdere, impreziosita altresì dalla straordinaria cornice della Basilica di Santa Eufemia che la ospiterà a partire dalle ore 21.00.



Come per tutti gli altri spettacoli di “Musica a 4 Stelle” l’ingresso sarà libero grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Grado, nella persona di Sara Polo che da sempre sostiene il Festival assieme alla Regione FVG e alla Fondazione Carigo. Non verrà richiesto il green pass mentre il numero di posti sarà di 120, con il consiglio di arrivare con un piccolo anticipo.