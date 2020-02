I sopravvissuti di una stagione irripetibile: Capodistria a rischio

Delle decine e decine di emittenti nate e cresciute in regione tra metà anni ’70 e la fine degli ’80 – la stagione d’oro della radiofonia – ne sono rimaste in vita, oggi, pochissime. Nel capoluogo regionale, oltre alla già citata Punto Zero, le sopravvissute dovrebbero essere Radio Nuova Trieste, Radioattività e Radio Fragola. Anche nel resto della regione, tra i nomi storici sono più quelli inglobati dai vicini veneti e/o diventati ‘interregionali’ che gli ‘attivi’: sparite le varie Radio Metrò, Fantasy e Joy, trasformata in network nazionale la Tirradio nata in origine come Radio Cormons, tra i ‘pionieri’ dell’etere rimangono la già citata Onde Furlane a Udine e Studio Nord a Tolmezzo.

E ora è a rischio anche un’emittente d’oltre confine che, per decenni, è stata un punto di riferimento della nostra regione: Radio Capodistria. Tra le iniziative prese da parte della dirigenza della Radio televisione slovena, nel contesto del contenzioso italo-sloveno sulla regolamentazione delle radiofrequenze lungo il confine, è stata ventilata l’ipotesi di togliere la frequenza 103.1 Mhz: quella inviata dal Monte Nanos. Uno dei vettori più importanti di trasmissione, è la frequenza che permette alla radio – nata proprio per la comunità italiana di oltre confine - di esser presente in gran parte del territorio del Friuli Venezia Giulia e in Istria. Togliere questa frequenza equivale a uno spegnimento delle trasmissioni al di qua del confine: un duro colpo per un’emittente che l’anno scorso ha celebrato i 70 anni di attività, ma soprattutto, come recita una nota della redazione “il sacrificio della voce di una minoranza con una palese violazione dei suoi diritti fondamentali”.



Nella nostra regione, ascolti radio al top

Il Friuli Venezia Giulia è la regione d’Italia dove si ascolta di più la radio. Il dato relativo allo scorso anno è il risultato di un’indagine RadioTER: l’utenza che ascolta il mezzo, nel giorno medio, è pari al 71,52% della popolazione rilevata. Per l’esattezza, su 1 milione e 78 mila, i ‘fedelissimi’ sono 771 mila. Un dato superiore aal vicino Veneto, secondo in classifica (e seguito da Lombardia, Piemonte e Lazio) con una percentuale del 70,26%. Altro dato significativo: nel 2019, l’emittente più seguita in regione era Rai Radio Uno, seguita da Radio 105 e Rtl 102,5. In questo caso, si tratta dell’unica regione italiana che vede al primo posto un’emittente nazionale pubblica.