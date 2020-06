I Sum 41 al Festival di Majano la prossima estate

Costretti dall'emergenza Covid ad annullare il concerto in programma quest'estate al Festival di Majano, i Sum 41 hanno annunciato che l'evento è soltanto stato rimandato. La band canadese, infatti, sarà ospite del Festival di Majano, il 10 agosto 2021. Lo hanno comunicato gli organizzatori dell'evento, specificando che i biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data. Le vendite ufficiali sono nuovamente attive, online su TicketOne e in tutti i punti autorizzati del circuito.

Il programma completo della sessantesima edizione del Festival di Majano verrà annunciato nei prossimi giorni.