I Tazenda al Kulturni dom di Gorizia

Domenica 15 maggio, alle ore 20.30, presso il Kulturni dom di Gorizia, si terrà il concerto dal titolo “Antistasis” della nota band sarda Tazenda. Ospite della serata sarà il musicista Mariano Balzani di Gorizia.



Andrea Parodi, Gigi Camedda, e Gino Marielli, tre ex componenti del ‘Coro degli Angeli’, formazione di musica etno-pop sarda nata a Sassari-Porto Torres nel 1982 sotto l’ala protettrice di Mogol, si trovano insieme davanti ad una bella birra fredda nel 1988, ed iniziano a mettere in piedi spunti ed idee musicali per quello che sarà il loro nuovo progetto musicale; nascono i Tazenda, rappresentativa band pop-rock della Sardegna che affonda le sue radici nella più profonda cultura isolana e nelle sue antiche tradizioni, con testi cantati esclusivamente in dialetto sardo.

Il nome prende spunto dal romanzo di Isaac Asimov ‘Seconda Fondazione’ (nel quale compare il pianeta Tazenda), ed il genere musicale spazia tra pop, rock, e musica etnica, le cui linee vengono marcate ancor più chiaramente dai Tazenda con l’utilizzo anche di vecchi strumenti caratteristici della musica folkloristica della Sardegna, come gli ‘organetti’ e le ‘launeddas’, ben mescolati con chitarra e tastiere, ma l’elemento predominante sono senza dubbio i cori vocali.



Prevendita sul sito www.mailticket.it. I promotori si raccomandano il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: distanziamento, mascherine protettive FFP2 ecc.



L’evento è promosso dal Circolo dei Sardi di Gorizia in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia e con il patrocinio del Comune di Gorizia.