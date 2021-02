I teatri sono un diritto per il pubblico

"Vogliamo dare un segnale di vicinanza al nostro pubblico, sempre affezionato e di cui sentiamo molto la mancanza" questo il messaggio di ArtistiAssociati che aderirà lunedì 22 febbraio a ‘Facciamo luce sul teatro’ accendendo le luci della Sala Bergamas, del Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, e del Teatro Comunale di Cormons. Un gesto simbolico per dire ‘ci siamo’ ad un anno dalla prima chiusura dei Teatri in Italia.



ArtistiAssociati accoglie l’appello di Unita – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo e illuminerà i teatri, dalle 17 alle 21. Un gesto simbolico per porre l’attenzione sui luoghi chiusi della cultura che hanno di fatto congelato un’attività produttiva importante e lasciato a casa migliaia di lavoratori dello spettacolo e per evidenziare la necessità di riaprire questi spazi e di potersene riappropriare al più presto. E’ necessario tenere viva l’attenzione su un comparto produttivo in crisi. Illuminare le sale è anche di buon auspicio per il prossimo futuro ed un saluto a distanza agli affezionati spettatori.