I The Exstore tornano con una 'Canzone di maggio'

'Canzone di maggio' è il nuovo brano dei The Exstore pubblicato venerdì 17 settembre su tutte le piattaforme digitali.



Si tratta del sesto lavoro in studio della band nata tra le mura di un ex negozio di alimentari. Il team che ha preso parte alla realizzazione di questo nuovo progetto, per quel che riguarda il lato tecnico, è lo stesso della precedente opera "Verità": parliamo di Valentino Cimenti, che ha curato la produzione musicale, e di Gabriele Tiso, che sembra avere idee molto chiare per quanto concerne il garantire un'immagine sempre nuova e sorprendente di una band all'interno di un video musicale.



"Canzone di Maggio", che si presenta anche come il 6° capitolo dei cosiddetti "Official Videos" sul canale YouTube del giovane gruppo alternative rock, è stato interamente girato a Sauris - Zahre che, dal rinomato lago alla chiesa di San Lorenzo, viene immortalato in tutte le sue sfumature paesaggistiche.



"Ci teniamo soprattutto a ringraziare Nico e tutto lo staff dell'Agriturismo Monte Rucke - specifica il chitarrista Fabio Marchetti - che con grande disponibilità ci hanno guidati attraverso gli scenari più belli che il Comune di Sauris ha da offrire."Gli Exstore sono nati nel 2015 a Bordano dove provano in un ex negozio di alimentari: da qui la scelta del nome della band che attualmente è composta da Flavio Cargnelutti alla voce, Fabio Marchetti alla chitarra, Diego Boezio alle tastiere, Fabio Not alla chitarra, Lorenzo Bisello al basso, e Lorenzo Zamolo alla batteria. Il repertorio del gruppo, che inizialmente proponeva solo rivisitazioni di brani anni '70 e '80, si è gradualmente trasformato in un repertorio proprio, componendo da zero le canzoni e arrangiandole in sala prove. Lo stile Exstore si è modificato nel tempo anche a causa di diversi cambi di formazione e, con la cadenza di circa due brani all'anno, rilasciati sulle varie piattaforme digitali e su YouTube accompagnati da video, ha preso piede nella nostra zona fino a permettere alla band di arrivare alle finali regionali della 33° edizione di Sanremo Rock, nel gennaio 2019. Attualmente, gli Exstore hanno già pubblicato i seguenti brani “Rucksacks”, “Valentine”, “Nice day”, “Alice si droga” e "Verità" che sono già visibili sulle piattaforme online.