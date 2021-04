I Tre Allegri Ragazzi Morti ‘a casa tua’ dal vivo contro la crisi

La crisi della musica live in Italia dura ormai da più di un anno e per i club, specie quelli indipendenti, non c’è stata neppure la ‘boccata d’aria fresca’ delle date nell’estate 2020. Lo scorso 27 febbraio, a un anno dallo stop per l’emergenza sanitaria, era stato organizzato ‘L’ultimo concerto’ per rivedere e riascoltare gli artisti da tempo silenziosi, in streaming gratuito da una marea di locali italiani.



I live, però, non ci furono, perché l’evento voleva essere un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul peso di una crisi insostenibile. Tra le band che avevano partecipato all’iniziativa, anche i Tre allegri ragazzi morti, il cui leader Davide Toffolo era contemporaneamente presente a Sanremo, in quei giorni. E già questo avrebbe dovuto far riflettere: la sera della ‘diretta’, infatti, niente musica, ma solo un appello. Un flash mob-provocazione da parte di molti protagonisti della scena italiana.



Questa volta, per sostenere i live club in attesa della riapertura, la band pordenonese ha prodotto – per davvero - un docu-live, A casa tua, che verrà trasmesso in streaming esclusivo su Bandcamp il 21 aprile (). L’importo del biglietto andrà per metà a copertura dei costi di produzione e per metà al locale scelto in fase d’acquisto tra i 25 aderenti all’iniziativa. Tra questi,. Un’occasione unica per vivere l’emozione del concerto dal vivo in casa propria e vederein una dimensione inedita e confidenziale.