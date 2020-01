I triestini 40 Fingers in tour nei teatri

I 40 Fingers Guitar Quartet sono quattro brillanti chitarristi triestini accomunati dalla passione per lo strumento e grande abilità tecnica, con storie musicali diversissime, esplorano nel nome del fingerpicking nuovi universi sonori proponendo un vasto repertorio sia di brani originali sia di cover arrangiate per quattro chitarre.



Tutti ben noti per i loro numerosi progetti: Matteo Brenci (Jack Savoretti, Elisa, Jake Barker, The Topix), Emanuele Grafitti (Canto Libero), Andrea Vittori (The Winged Leaves) ed Enrico Maria Milanesi (Kythara Trio) [che ha sostituito da ottobre 2019 Marco Steffè - Gipsy Quartet Remake], hanno già conquistato il pubblico della loro città (nella centrale Piazza Verdi nel 2017 per TriesteLovesJazz e nel 2018 per la rassegna Hot in the City, dove hanno presentato l’album di debutto, e poi al teatro Bobbio nel 2019).



Ora sono pronti a portare nei teatri di tutta Italia la loro esplosiva scaletta che pesca dai brani originali di loro composizione e include alcune cover, dalle colonne sonore al jazz, dalla musica latino americana al rock: “Bohemian Rhapsody” dei Queen, “Libertango” di Astor Piazzolla, “Hotel California” degli Eagles, “Sultans of Swing” dei Dire Straits, “Africa” dei Toto, “Tears in Heaven” di Eric Clapton, “While My Guitar Gently Weeps” dei Beatles fino a “L’Estate” di Vivaldi, più altre sorprese…