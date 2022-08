I Trigeminus per l’estate a Monfalcone

L’estate continua a Monfalcone e dà ancora appuntamento con il teatro e la musica nel centro città. Venerdì 19 una nuova serata di musica nei locali del centro città con il MOCA Festival dalle 18.30 e alle 21 appuntamento in èiazzetta Unità d’Italia con il progetto "Città sicura" della Polizia Locale di Monfalcone, che propone lo spettacolo Meglio troppo che niente dei Trigeminus: da un qui pro quo che stravolge la tranquilla routine quotidiana di una coppia, con sketch leggeri e divertenti i fratelli del cabaret friulano propongono anche alcuni importanti spunti di riflessione sui temi della violenza e della sicurezza.

Ancora teatro sabato 20 agosto: alle 21 in Piazzetta Unità d’Italia la compagnia teatrale “Oggi, domani e sempre...” mette in scena lo spettacolo di beneficienza La gioia di coltivare rimorsi, una commedia comica in tre atti scritta, sceneggiata e diretta da Claudio Gardenal.

La partecipazione allo spettacolo è a offerta libera e il ricavato sarà destinato a favore dell’Associazione Provinciale per la Salute Mentale.