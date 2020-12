I veri ‘complottisti’, 40 anni fa a Pordenone

L’anno maledetto ci ha fatto perdere tutti gli anniversari, quelli belli o meno. Ne avevamo uno importantissimo, e ora che il 2020 sta per finire, scopriamo che neppure i protagonisti avrebbero tanta voglia di celebrare! Sì, perché The Great Complotto è stato un fenomeno unico, che ha trasformato la provincia ‘profonda’ – una Pordenone all’epoca non ai primi posti nelle classifiche della qualità della vita - in capitale assoluta di una nuova forma di punk.

Frutto della fantasia assoluta (dal punto di vista artistico si chiamava ‘situazionismo’) di un gruppo di adolescenti, rappresentò la prima, vera rivincita della periferia dell’Impero sulle metropoli. Dal ’77-‘78 all’82-83, stanchi dei dinosauri rock e dei cantautori impegnati, ragazzi e ragazze con meno di 18-20 anni crearono una pletora di band dai nomi improbabili e anche politicamente scorretti (Tampax, Hitlerss, XX Century Zorro, Waalt Diisney Production, Andy Warhol Banana Technicolor, Futuritmi…) con l’etica punk del ‘fai da te’ e del ‘tutto e subito’.

Attirarono attenzioni nazionali e internazionali: il Dj Red Ronnie capì che stavano cambiando la storia del rock e li indirizzò a Londra, il discografico Oderso Rubini stampò un albumcompilation col campanile di San Giorgio in copertina, uscito proprio nel 1980 – l’anno cardine della vicenda - ed entrato nella storia. Alternativi, spettacolari, contro tutto e tutti, crearono lo Stato di Naon, una fantascientifica metropoli di una dimensione parallela con regole proprie. Furono, soprattutto, una fucina da cui emersero protagonisti per i decenni a venire, dai Prozac+ a Davide Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti, aprendo la strada alla scena indipendente e all’autoproduzione.

Tra i primi protagonisti, con Ado Scaini, c’era Fabio Zigante, che con lo pseudonimo di Miss Xox ha proseguito la carriera musicale lungo l’avanguardia e fu tra quelli che coniarono lo slogan “Pordenone può essere Londra, ma Londra non può essere Pordenone”.

Riluttante a guardare indietro, ancora ‘complottista’ nel senso naoniano del termine, preferisce vivere nel presente piuttosto che celebrare il passato.

“Le operazioni-nostalgia da ‘quant’era verde la mia valle’ mi lasciano perplesso – spiega -. Siamo in una situazione in cui tutto si muove veloce, anche quando è lento. Poi cosa vogliamo celebrare: quanto eravamo fighi? Siamo sempre i soliti cretini di quando avevamo 15-20 anni, per fortuna, e il rock protegge la nostra parte migliore…”.

Allora perché è successo a Pordenone e non altrove? Questo almeno lo dobbiamo celebrare...

“C’è stata una coincidenza temporale che ha favorito questo punto esclamativo che si è espresso attraverso il punk, un suono generazionale nato nelle cantine. Non era solo a New York, Londra o Pordenone, ma era planetario, esisteva in ogni garage in cui i ragazzi suonavano, magari per pura coincidenza. La nostra era una città come tante altre, solo che avevamo una modalità di racconto diverso da tutti. Sapevamo raccontarci in modo diverso, con la voglia di lasciare una traccia e sorridere, anche quando venivamo insultati e presi a calci per strada perché vestiti come ‘marziani’. Le difficoltà erano il nostro suono e la nostra forza”.

Perché non si è più realizzata una ‘convergenza’ simile?

“Era una situazione irripetibile, un momento fortunato per una generazione di teenager vogliosi, che sono diventati un’espressione sonora ancora potente. Oggi il suono è un silenzio assoluto e ci si perde in una confusione che è appesantimento. Noi sapevamo trasformare le difficoltà in una poetica e una riflessione che diventavano voglia di lasciare un segno. Oggi sembra tutto più facile, ma vuoi mettere aspettare un disco per mesi e poi consumarlo, invece di scaricarti una discografia intera in 5 minuti?”.

L’idea degli ‘alter ego’ con nomi da fumetto o personaggi famosi è stata poi ampiamente saccheggiata, pure dai social…

“Eravamo affascinati dai supereroi perché ci sentivamo estranei alla nostra realtà. Succede a tutte le nuove generazioni, anche se non tutte sono creative, magari perché hanno problemi più gravi”.

Anche il termine ‘complotto’ oggi è di gran moda: cosa volevate intendere con The Great Complotto?

“Il Complotto era la storia di una generazione di esclusi, ma solo per incapacità di suonare! Questo ci ha creato attrazione verso chi aveva voglia di essere se stesso, attirando altri ‘incapaci’. Era una forma che faceva crescere le cose per attrazione, il culmine di una convergenza planetaria non solo musicale, che ha lasciato una traccia importante. Spero che qualcuno sia ancora capace di prendere la nostra energia e la voglia di ridere di se stesso per creare qualcosa di nuovo, oggi o in futuro”.