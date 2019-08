Ian Paice in Purple Night, Tribute to Deep Purple a Trieste

Prosegue il Trieste Summer Rock Festival, a cura di Musica Libera, con un nuovo appuntamento, sabato 3 agosto, nel Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, alle 21 (concerto a pagamento). Sale sul palcoscenico Ian Paice in Purple Night, Tribute to Deep Purple, sempre nell’ambito di Trieste Estate 2019, la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione.



Ian Paice e la Purple Night è una serata dedicata al mito dei DeepPurple. La Purple Night nasce nel luglio del 2015 in seguito allo scioglimento dei Rain, Deep Purple Tribute sulla scena musicale del Triveneto per 30 anni, e di cui facevano parte Alessandro Bertolo (chitarra), Marco Franco (Hammond) e Marco Riavez (basso). Su questa già solida e rodata base si sono inseriti Gianni Moretto alla batteria e Piero Pattay alla voce, tutti con alle spalle un vasto background musicale e numerose collaborazioni, non ultima quella con Paice con cui hanno avuto modo di esibirsi in molte occasioni sui palchi di tutto il Triveneto. Con la Purple Night sarà possibile rituffarsi nelle atmosfere degli anni 70 condite da grande jam, feeling e improvvisazione.



Ian Paice (nome completo Ian Anderson Paice, classe 1948) è un batterista britannico tra i più conosciuti della scena rock, divenuto famoso come membro dei Deep Purple, ma anche per aver suonato negli Whitesnake, con Gary Moore e per Paul McCartney. Molto creativo e capace di impressionare con lunghi assoli, è considerato uno dei migliori batteristi di sempre, dal suono e dallo stile unico, nonostante la strumentazione molto semplice. Dagli anni Duemila, Paice è solito tenere concerti da solista in Italia con ottimi musicisti di supporto, con i quali esegue principalmente canzoni dei DeepPurple.