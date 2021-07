Icaro e Dedalo ovvero non sono un angelo: debutto nazionale al Giovanni da Udine

Dopo la lunga chiusura per la pandemia, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine apre le sue porte anche al pubblico dei giovanissimi accogliendo il debutto nazionale di Icaro e Dedalo ovvero non sono un angelo della compagnia Arearea con la coreografia di Marta Bevilacqua. Lo spettacolo, inserito nella rassegna Teatro Bambino, sarà in scena giovedì 15 luglio con inizio alle 18.00.



Dopo Morfeo_il mio sonno è una danza, Icaro e Dedalo_ovvero non sono un angelo è il secondo appuntamento di MITICA, un progetto rivolto al giovanissimo pubblico dove sono affrontati i grandi temi della classicità. Temi particolarmente cari a Marta Bevilacqua, che per formazione e passione li ha presentati in forma coreutica in spazi urbani e teatri d’Italia e d’Europa trasmettendo il fascino di narrazioni antiche, cariche di sacralità, nella consapevolezza che sono un veicolo di comunicazione per riflettere sulla realtà contemporanea.





ll mito di Icaro e Dedalo è un’impresa coraggiosa, è una fuga verso la libertà. Entrambi hanno abbandonato ciò̀ che era conosciuto e familiare per intraprendere un viaggio tra le stelle, mossi dalla curiosità̀ e dal desiderio di scoprire e darsi nuove regole rispetto a quelle che prima conoscevano. Sulla scena vivono come esploratori bambini, attratti continuamente da tutto ciò̀ che non conoscono. Orientarsi nel labirinto, scappare, costruire, inventare, volare, cadere: il mito di Icaro e Dedalo è un esempio classico della differenza tra le virtù umane, la temerarietà e il coraggio.“Mi interessa parlare di questa differenza, di questo tempo d’analisi. Lo farò ancora una volta con la danza e tre personaggi potenti: Icaro, Dedalo e Minosse, Re di Creta. – racconta Marta Bevilacqua -. Il lavoro si snoda attorno ad una metafora: uscire dal labirinto che noi stessi abbiamo costruito. A metà tra un cantiere edilizio e il cielo, tra il concreto e l’aereo, il mio Icaro non è un angelo ma un ragazzo che ama il gioco inteso in senso ampio, come pratica legata all'infanzia, ma anche come percorso che apre a uno sguardo critico sulla realtà. Il volo è il punto di partenza e il mezzo attraverso il quale Icaro realizza la sua volontà di trasgressione.”Attraverso il linguaggio universale della danza, comprensibile anche ai più piccoli, la sua semplice e immediata poesia e un tocco di humor, lo spettacolo ci invita ad uscire dal labirinto che noi stessi abbiamo costruito per sperimentare una nuova dimensione: quella della libertà.In scena Andrea Rizzo (Icaro), Daniele Palmieri (Dedalo), Alessandro Maione (Minosse). Lo spettacolo è stato realizzato con il sostegno progettuale di Teatro&Scuola - Ente Regionale Teatrale Fvg e con il sostegno di Ministero della Cultura – Italia.Informazioni per il pubblicoSecondo le più recenti disposizioni in materia di contenimento della pandemia da coronavirus, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine potrà accogliere fino a un massimo di 500 persone per ciascuna rappresentazione. I posti sono singoli e distanziati. Sono obbligatori, per l’accesso in sala, l’uso della mascherina (ffp2 o chirurgica), il rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner all’ingresso e il distanziamento fra le persone di almeno 1 metro.BiglietteriaLa biglietteria di via Trento 4 è aperta da martedì a sabato (esclusi festivi) dalle 16.00 alle 19.00 e, nei giorni di spettacolo con orario serale, fino all’inizio della rappresentazione. L’accesso agli sportelli è consentito nel rispetto delle misure anticovid: distanziamento di almeno 1 metro fra le persone, utilizzo della mascherina (ffp2 o chirurgica) e di gel disinfettante per le mani.L’acquisto di biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e su www.vivaticket.it. Per informazioni: tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it (servizio attivo negli orari di apertura della biglietteria).