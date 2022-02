Il 'Blu Celeste Tour' di Blanco a Villa Manin

Da Sanremo alla top delle classifiche e poi il tour e il sold out di tutte le date del tour annunciate fino a oggi. Stiamo parlando di Blanco che il 15 luglio sarà in concerto a Villa Manin di Passariano.

L'artista, a poche ore dalla certificazione del disco di Platino per 'Brividi' il brano vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, ha aggiunto nuovi appuntamenti estivi del Blu Celeste Tour, tra cui il raddoppio delle date di Roma, Catania e Milano. L’appuntamento a Lucca del 21 luglio cambia inoltre location e si sposta al Lucca Summer Festival - Mura Del Castello.



Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, toccherà anche Paestum (SA) (MaCo FESTIVAL - 2 luglio), Ferrara (SUMMER VIBEZ FESTIVAL - 8 luglio), Udine (VILLA MANIN - 15 luglio), nuovamente Roma (raddoppio data al ROCK IN ROMA - 27 luglio), ancora Catania (raddoppio data a VILLA BELLINI - 31 luglio), Olbia (RED VALLEY FESTIVAL - 12 agosto) e di nuovo Milano (raddoppio data all’ IPPODROMO SNAI SAN SIRO - 16 settembre).



I biglietti per le date annunciate oggi, tra cui quella a Villa Manin, sono disponibili online su vivoconcerti.com da martedì 15 febbraio alle ore 14.00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 20 febbraio alle ore 10.00.