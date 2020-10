Il 'Concerto per Napoleone' per Nei Suoni dei Luoghi

Nuovo appuntamento con la 22° edizione della rassegna internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Sabato 17 ottobre (inizio ore 20.45), alla Chiesa di S. Maria della Purificazione di Campoformido (Ud), protagonisti saranno gli allievi del Liceo Musicale “XXV Aprile” di Portoguaro con “Concerto per Napoleone”. L’evento è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, telefonando al n. 0432 532330 (dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.00) o inviando una mail a: info@associazioneprogettomusica.org entro il giorno 16 ottobre. Il Festival Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, in collaborazione con l’Accademia di studi pianistici “Antonio Ricci”, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Spettacolo e con il sostegno della Fondazione Friuli.



Un concerto dedicato all’anniversario della firma del Trattato di Campoformido, avvenuta il 17 ottobre del 1797, un avvenimento molto importante, che sancì ufficialmente la vittoria di Napoleone nella campagna d’Italia e la fine della Repubblica di Venezia. Oltre che un grande condottiero, Napoleone fu un grande estimatore della musica, al punto da essere il maggior committente del teatro musicale dell’epoca. Il rapporto che Beethoven ebbe con il grande generale francese fu inizialmente di forte ammirazione, tanto da dedicargli la sua Terza Sinfonia “Eroica”. Quando Napoleone si autoproclamò imperatore la delusione per Beethoven fu però tanta, e l’ideale dell’uomo che “cavalcava lo spirito del mondo” fu per lui rovinosamente compromesso. A proporre un interessante repertorio con musiche di Beethoven, Clementi, Paisiello, Mozart e Liszt saranno Iris Candito, Simone Longo, Umberto Mosole, Marco Ridolfo, Anna Zanforlini (pianoforte) e Alessia Camarin e Gregory Gessi (voci), accompagnati dal M° Francesca Sperandeo.Il concerto è inserito nel calendario di “Un giorno con Napoleone” manifestazione organizzata dalla Associazione Amici del Luogo della Firma del Trattato di Campoformio, con la collaborazione ed il patrocinio del Le Souvenir Napoléonien, Delegazione Nord Est Italia (www.amicideltrattato.org).La rassegna Nei Suoni dei Luoghi Nei Suoni dei Luoghi ufficializzerà invece nei prossimi giorni gli appuntamenti della terza e ultima fase della 22° edizione, quella che interesserà i mesi di novembre e dicembre. I concerti del festival si svolgeranno nel rispetto delle normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti alla data della loro esecuzione, sempre scaricabili dal sito web www.neisuonideiluoghi.it.Programma:L. van Beethoven, M. Clementi, G. Paisiello, W. A. Mozart, F. LisztEvento in collaborazione con il Liceo Musicale “XXV Aprile” di Portogruaro