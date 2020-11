Il 1995: l’anno in cui tutto era possibile

Sono passati 25 anni e appare sempre più chiaro che il 1995 è stato l’ultimo anno ‘memorabile’ per la musica. Se in Inghilterra hanno ricordato – senza tanti festeggiamenti – il quarto di secolo di What’s the story (morning glory) degli Oasis, tra gli ultimi successi del rock con 10 milioni di copie vendute –, in Friuli non siamo da meno. Numeri di vendita a parte, quello è stato l’anno delle pietre miliari e di qualche hit (vedi recensioni a lato).

L’album più importante per noi è Colôrs dei Mitili FLK, uscito nella prima metà del ’95 per la Nota di Valter Colle. Primo lavoro ufficiale della band dopo l’esordio su cassetta di un paio di anni prima, è lo spartiacque di un decennio ricchissimo di stimoli e produzioni, oltre che il riferimento per decine di band. Ed è stato il momento in cui un prodotto locale in friulano si è trovato più vicino al successo.



“E’ stato l’avvio di un periodo fantastico, almeno fino al 2000 – racconta, che della band è ancora il cuore e la ‘mente’, autore dei testi splendidamente proposti dalla voce di– I ’90 erano anni in cui tutto era a portata di mano: sembrava davvero che tutto fosse possibile. Si stava bene un po’ tutti, cambiavi lavoro senza problemi, giravano un po’di soldi e avevi tempo per la cultura, oggi considerata ‘un passatempo’ dai nostri governanti”.“Noi siamo stati figli degeneri del Friuli, non abbiamo mai parlato di Patrie o marilenghe. Nati orfani, abbiamo avuto maestri come don Pressacco e Giorgio Ferigo, e fratelli come Federico Tavan e Pierluigi Cappello. L’idea di fondo era fare qualcosa mai provato prima, con la consapevolezza dei nostri limiti, ma consci del fatto che era un tempo incredibile. Non stavi a casa a sentire musica: era caduto il Muro, i Balcani bruciavano, ma si sentiva attorno una grande ondata di libertà. Se tracci una linea immaginaria tra Roma, Berlino, Mosca e Sarajevo, il Friuli è al centro: ci siamo trovati al posto e nel luogo giusto, a ragionare artisticamente su temi importanti”.“Quelli erano gli anni in cui la politica era vera, parlava della gente. Noi ci riferivamo a un pubblico senza il quale non saremmo esistiti e non avremmo potuto fare le canzoni in quel modo. Questa per noi era sintonia di popolo. Cantavamo in friulano, ma eravamo internazionalisti e citavamo Pasolini sul palco: era complesso, ma avevamo la sensazione di essere compresi. Non so a quanti sia concessa la grazia di essere star a propria insaputa…”.“La stessa cosa che lo ha fatto nascere: non eravamo preparati al successo, al confronto con un’arena diversa dal Friuli. Nel ‘96 eravamo al massimo dello splendore, giravamo l’Italia, e un grosso manager nazionale, di cui giuri di non scrivere il nome, mi chiama a casa per sentire il disco. Glielo spedisco e mi dico: ‘e cumò? Devo andare fino a Milano?’ Il nostro ruolo era qui. Avevamo paura che ci volessero cambiare, come hanno fatto poi a Roma (coi dischi pubblicati per l’etichetta CNI, ndr), perché non capivano la nostra storia”.“Confrontarci con una realtà enorme ci spaventava, anche se sapevamo di fare musica internazionale. Però eravamo strapaesani e fino a pochi anni prima facevamo liscio. Il nostro senso era qui. Non ci è mancato niente, non siamo pentiti neanche un po’ e non abbiamo rimpianti. Però, quando ci incontriamo per fare un album nuovo ogni sette anni, ci diciamo: ‘ma perché non andiamo a Sanremo?’…”.“In realtà volevamo un monumento in ogni paese, ma allora dovevamo scioglierci prima! A parte gli scherzi: da ragazzino ascoltavo in cassetta i Pink Floyd e Dario Zampa, contemporaneamente, ma poi i padri vanno ‘uccisi’ con affetto. Abbiamo seguito il grande uragano e la nostra novità è stata la commistione di generi, una libertà espressiva poi finita. Oggi, anche chi sceglie il friulano rientra nella ‘comodità’ dei generi e delle etichette. I nostri dischi invece erano membra sparse di un unico corpo, frammenti in cui ognuno metteva una parte di sé, una sintesi di tanti binari paralleli. Quel senso di libertà non c’è più”.“Io non ne ho mai saputo nulla direttamente, ma l’ho sentita spesso, però tendo a dimenticare il passato. Di sicuro per me è stato molto più importante aver suonato con i migliori musicisti friulani ed essere rimasti amici tra noi”.