Il 2022 del Circuito Ert parte da Tolmezzo con Vernia e Pif

Il 2022 del Circuito ERT si apre in Carnia con un doppio appuntamento. Il Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo ospiterà mercoledì 12 gennaio lo show di uno dei mattatori del 2021, Giovanni Vernia, e venerdì 14 gennaio il reading di Francesco Piccolo e Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, Momenti di trascurabile (in)felicità. Vernia o non Vernia, in scena alle ore 21.00, è un recupero della Stagione teatrale 2019/2020 di Pontebba, sospesa prima per il lockdown e poi per i lavori di ristrutturazione del Teatro Italia che verranno completati nei prossimi giorni. Saranno pertanto validi biglietti e abbonamenti precedentemente acquistati mentre la prevendita per i restanti biglietti sarà aperta a tutti a partire da oggi, domenica 2 gennaio. La serata con Francesco Piccolo e Pif, con inizio alle 20.45, fa invece parte del cartellone 2021/2022 del Teatro Candoni.



Vernia o non Vernia arriva a 10 anni dai primi successi televisivi di Giovanni Vernia ed è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell’artista si sovrappone a un divertente e acuto viaggio attraverso i luoghi comuni dei tempi che stiamo vivendo. Ne emerge uno show completo, in cui l’attore e imitatore ligure spazia con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, ricercando e creando di sera in sera un rapporto speciale col pubblico.



Momenti di trascurabile (in)felicità è tratto dai bestseller di Francesco Piccolo Momenti di trascurabile felicità, Momenti di trascurabile infelicità e dall’ultimo Momenti trascurabili vol. 3, edito da Einaudi nel maggio del 2020. Momenti di trascurabile felicità è stato anche un film di successo firmato da Daniele Luchetti e interpretato dallo stesso Pif.L’appuntamento sul palco di Tolmezzo per i due protagonisti è l’occasione per avere un contatto diretto e vivo con il pubblico, un’occasione per far parlare i libri, con la voce di chi li ha scritti, in un’ora dedicata ai momenti trascurabili dell’esistenza quotidiana. Ormai è come se Francesco Piccolo – scrittore ma anche sceneggiatore di successo (ha scritto per Nanni Moretti, Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Silvio Soldini) - li avesse brevettati, questi momenti. La capacità di rappresentare il divertimento con cui dovremmo vivere ogni istante, anche quelli che dimenticheremmo volentieri, è la cifra stilistica che lo contraddistingue.Tutte le informazioni al sito ertfvg.it, prevendite mandando una mail a candonifrisacco@gmail.com o chiamando Palazzo Frisacco al numero 0433 41247. Info e prevendite per Giovanni Vernia anche contattando il Punto IAT di Pontebba (0428 90693 | contatti@pontebba.info).