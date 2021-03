Il bambino che scoprì il mondo al cinema

In seguito alla scomparsa del padre, un bambino parte alla scoperta di un mondo fantastico e un po' sinistro, fatto di strane creature a metà fra esseri viventi e macchine. Il bambino che scoprì il mondo, pluripremiato film del brasiliano Alê Abreu, è un gioiello d'animazione realizzato con tecniche miste (pastelli a olio, matite colorate, collage da giornali e riviste), che racconta attraverso gli occhi di un bambino le storture del mondo contemporaneo. Sulle note di una travolgente colonna sonora di folk brasiliano!



Il film, adatto ai bambini dai 6 anni in su, sarà in programmazione sugli schermi virtuali del Visionario sabato 20 e domenica 21 marzo.



