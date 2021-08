Il Barocco giovane de 'L'Impresario delle Canarie' in tour

Un barocco “pop” giovane e colorato è andato in scena lunedì 30 agosto al Teatro Zancanaro di Sacile per la première dell’Intermezzo di Domenico Sarro “L’Impresario delle Canarie”, prodotto da Barocco Europeo per il festival MusicAntica.



Realizzato da un’idea di Donatella Busetto, direttrice artistica della manifestazione, il progetto è stato supportato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione Friuli e dal Comune di Sacile, in partnership con l’Accademia di Belle Arti di Venezia, che, con gli allievi della Scuola di Scenografia e Scenotecnica, ha progettato e costruito nei laboratori di Marghera le scenografie originali dello spettacolo, con elementi “reali” e digitali.



Uno scenario che si scompone e ricompone sotto i riflettori seguendo i movimenti coordinati dalla regia di Cesare Scarton e grazie all’intervento sul palco di Gemma Dorothy Aquilante, Anna Bianchin e Alice Poppi, allieve dell’Accademia in veste di mimi, in un’atmosfera leggera e ironica, dove i vezzi e le manie del teatro d’opera settecentesco sembrano non essere troppo distanti da certi “divismi” dell’odierno mondo dello spettacolo.



Nel ruolo dei due protagonisti i giovani interpreti Martina Barreca (Dorina) e Niccolò Porcedda (Nibbio) sono perfettamente a loro agio nei panni della “prima donna” e dello stravagante Impresario con vanità da palcoscenico, mentre impeccabile è la partitura eseguita dal Cenacolo Musicale composto da Giacomo Catana e Mauro Spinazzè, violini, Alessandra Di Vincenzo, viola, Giulio Padoin, violoncello, Michele Gallo, violone e Donatella Busetto, cembalo e concertazione., ospite della Società dei Concerti di Trieste, e