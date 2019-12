Il Battito Italiano Live a Palmanova

Una puntata live direttamente dal Palmanova Outlet Village, un’occasione unica per assistere dal vivo alla diretta di uno dei programmi radiofonici più amati e seguiti dell’emittente Radio Gioconda. La destinazione friulana dello shopping, assieme all’editore di Radio Gioconda, hanno deciso di effettuare una puntata speciale in atmosfera natalizia del programma “Battito italiano live” direttamente dalla piazzetta centrale del Village.

L’appuntamento è sabato 21 dicembre, dalle 15 alle 17. Non mancheranno i gadget firmati Radio Gioconda, tra cui l’attesissimo calendario 2020, per i visitatori del Village e ovviamente la musica dei più apprezzati dj e vocalist dell’emittente. In caso di maltempo, l’evento si terrà nell’unità 59/b, dove è stata allestita la mostra “Mondo Martini: la pubblicità come percorso di stile”, realizzata grazie alla collaborazione tra Land of Fashion, Casa Martini e Archivio Storico Martini & Rossi e visitabile fino al 27 gennaio.

L’esposizione è incentrata sulle grandi firme della cartellonistica pubblicitaria tra fine Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, cui è affidato il compito di raccontare il brand attraverso arte e creatività.