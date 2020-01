Il Beethoven meno conosciuto

“Un uomo con molte teste, molti cuori, molte anime” così il musicista e compositore austriaco Joseph Haydn definì il giovane Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 - Vienna 1827) quando lo conobbe a Vienna, a sottolinearne il composito e multiforme talento così ricco di potenzialità. Ma quanti dei suoi talenti e della visionarietà musicale a sono noti e ascoltati oggi? Prevalentemente la parte più “massmediatica”, quella legata ai concerti sinfonici e alle sonate per pianoforte ad esempio, che lo hanno trasformato in un’icona già nell’Ottocento, ma soprattutto nel corso del Novecento. Successi che ne hanno in qualche modo cristallizzato la figura creando attorno a Beethoven un’aura univoca che più facilmente e inevitabilmente incontrasse i gusti del grande pubblico.



L’anniversario dei duecentocinquanta anni dalla sua nascita è ora invece un’occasione per indagare anche gli aspetti meno noti del suo percorso musicale. “Esiste un Beethoven molto denso e meno conosciuto, quello dei quartetti e delle sonate per violino” dice Marco Maria Tosolini, che terrà la prossima conferenza organizzata dall’Università Popolare di Udine dal titolo Ludwig van Beethoven: fra la luce del sé e gli inferi dell’ego in programma giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sede della Società Filologica Friulana (via Manin 18 Udine). “Rispetto alla musica sinfonica la musica da camera è più di nicchia, ma è nei quartetti, così come nelle sue ultime opere, che si delinea un Beethoven avveniristico, avanti di settant’anni rispetto alla sua epoca, come nella Grande fuga opera 133, che ai tempi fu molto criticata, anche malevolmente”.



Beethoven seguiva diversi percorsi contemporaneamente e questo è evidente anche nelle sinfonie: “Della nona sinfonia, che è tra quelle oggi apprezzate, convivono aspetti formali diversi. Infatti oggi si ascolta quasi sempre soprattutto il quarto tempo, il corale. Anche nella sonata “Patetica” è come se ci fossero due o più autori diversi che seguono percorsi diversi e poi si riuniscono in un’opera di eccezionale avvenirismo”.



L’indagine di Tosolini passerà attraverso esempi di ascolto di brani musicali e sarà al tempo stesso anche un’indagine psicologica del grande compositore tedesco che soprattutto nell’ultimo scorcio della sua vita si avvicinò alla parte più profonda del proprio Io attraverso determinate scelte musicali, quelle che oggi sono meno note appunto: “Cercherò dei parallelismi tra ego, io e sé. Quanto più uno si avvicina al sé, alla propria parte profonda, come Beethoven alla fine della propria vita, tanto più ci si distacca dall’Ego, che è una specie di scenografia perché tende a manifestare le cose più clamorose, dettate dalla hybris, ovvero del delirio di onnipotenza”.

La conferenza è ad ingresso gratuito e aperta al pubblico. Il sito internet dell’associazione è consultabile all’indirizzo www.unipopudine.it. Per informazioni e contatti scrivere a unipopudine@gmail.com.



Marco Maria Tosolini è professore ordinario di Storia della Musica al Conservatorio "G. Tartini" di Trieste. È docente presso i corsi di ARTEM, alta scuola specialistica di formazione per musicoterapisti. Collabora con prestigiose Istituzioni e Fondazioni liriche nazionali e svolge attività di conduttore e regista in campo radiofonico e televisivo con la RAI. Come critico musicale collabora con testate nazionali. Ha collaborato con università nazionali ed europee. È drammaturgo – autore di una ventina di testi teatrali realizzati anche per la RAI, Festival di Spoleto e “Mittelfest” - e compositore, autore di musiche di scena, oratori, per balletto e di commento radiotelevisivo oltre che polistrumentista e ideatore e coordinatore del progetto Il Suono di Pan. Per lungo tempo è stato componente del consiglio d’amministrazione di una fondazione di origine bancaria e della commissione per la comunicazione di ACRI. E’ attualmente membro del Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del MIBACT e del Consiglio d’Amministrazione del Conservatorio "G. Tartini" di Trieste. Ha pubblicato per Olschky, Nuova Alfa Editoriale, Campanotto, Marsilio.